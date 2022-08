İktidar kurtaramadı... Ağaoğlu son konut projesini tamamlayamadı

19 Ağustos 2022 Cuma, 09:26

AKP döneminde yaptığı devasa konut ve gökdelen projeleri ile büyüyen ancak son yıllarda mali sıkıntı içinde olduğu belirtilen Ali Ağaoğlu’nu iktidar da kurtaramadı. 17-25 Aralık Operasyonu’nda “yolsuzluk ve rüşvet” suçlamasıyla gözaltına da alınan Ali Ağaoğlu devam eden konut projesini tamamlayamadı, daire alanlar mağdur olduklarını söyledi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Ağaoğlu İnşaat 2017 yılında İstanbul’un Çekmeköy İlçesinde, Ağaoğlu Çekmeköy Park adı altında bir konut projesi inşa etmeye başladı ve projenin 2020’de tamamlanacağı açıklandı. 6 Ekim 2017’de Projenin tanıtımında konuşan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, “Bu araziyi 20 küsur sene önce almıştım. Şu anda 150'nin üzerinde kişi para yatırıp sözleşmesini yaptı. Toplam 738 dairemiz var. İddia ediyorum ki bu ay içerisinde bu projenin de satışını tamamlarım” dedi. Ancak proje bir türlü tamamlanamadı ve dairelerin tamamı satılamadı. Projeden daire alan çok sayıda yurttaş ise mağdur oldu.

TESLİM İÇİN TARİH VERİLMİŞTİ

Sosyal medyada Ağaoğlu’nun projesinden daire aldıklarını ve mağdur olduklarını belirten bir yurttaş, “Ağaoğlu Çekmeköy projesinden 2017’nin Kasım’ında topraktan daire satın aldık. 2020’nin Nisan ayında teslim edilecekti. Yıl 2022 halen kaba inşaat, iskelet halinde. Şu an hiç çalışma yok, muhatap alacağımız kimse de yok. Aylardır, belki yıllardır çalışma yok ve ne olacağı belirsiz. Biz her ay kredimizi ödüyoruz, kanımızı çekiyorlar. Her ay ve hiçbir gelişme olmaması, manevi olarak da çökertiyor bizi” ifadelerini kullandı.

Satın aldığı dairesini teslim edilmediğini belirten bir başka yurttaş ise yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: “2017 yılında kredi çekip almış olduğumuz daire 1 yıl içinde sözde teslim edilecekti. Fakat 5 yıl oldu halen daha yapılacak. Muhatap alabilecek kimse de yok. Bu işin mağduriyetini yaşattığınız insanların vebalini alıyorsunuz. Dünya kadar para ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. En azından bir bilgi verin. Arayın daire alanları ve bir şey söyleyin. Ya da arayanlara doğru düzgün cevap verin. Telefonları bile açmıyorlar. Satarken böyle değildiniz. Gayet ilgili ve alakalı davranıyordunuz. Şu zaman teslim edilecek demek bu kadar zor mu? Ya da teslim edilmeyecekse, yapılmayacaksa onu da şöyle ona da razıyım. Bir cevap verin artık.”

DAİRELERİ SATMAYA DEVAM EDİYORLAR

BirGün’ün ulaştığı Ağaoğlu İnşaat’ın yetkilileri ise imar planları iptal edildiği için projenin tamamlanmadığı öne sürdü. Şirket yetkilileri, “Daha önce teslim etmemiz gereken bir projeydi. Bölgede Çekmeköy Belediyesi’nin Mimarlar Odası’nın açtığı bir dava sebebiyle, Çekmeköy’ün 5 mahallesinde imar planları iptal edildi ve inşaatı yapamadık. 15 ay sürdü bu süreç. Sorunlar çözüldü, ruhsatlar yenilendi ve tekrar hız kazandı proje. 2023’ün son çeyreğinde bu sefer kesin teslim edeceğiz. 738 konutlu bir proje inşa ediyoruz. 1+1 dairemiz 4 milyon 400 bin TL’den başlıyor. 2+1 5 milyon 600 milyon TL’den, 3+1 9 milyon TL’den ve 4+1’ler ise 15 milyon TL’den başlıyor. Şuan tek devam ettiğimiz proje de burası” diye konuştu.

KURTARMA OPERASYONU

Ali Ağaoğlu, yapımına 2012’de başlanan ve bir türlü tamamlanamayan İstanbul’daki Finans Merkezi projesiyle de gündeme gelmişti. İktidar, 10 yıldır Ümraniye’de Sermaye Piyasası Kurulu, Banka Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Ziraat Bankası, Halkbankası, Vakıfbank Genel Müdürlüğü ile Merkez Bankası’nın taşınacağı bir finans merkezi inşa ediyor.

2012’de bu proje için Emlak Konut’un düzenlediği ihaleyi Ali Ağaoğlu aldı. İnşaat çalışmalarının 2016 yılında tamamlanacağını açıklamıştı. Ancak ofis, AVM, rezidans, 5 yıldızlı otel, 2 bin 500 kişilik konferans salonu ile mağazaların da yer aldığı proje bitirilemedi.

2019 yılında projenin çok büyük kısmını yönetim kurulunu başkanlığını AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Türkiye Varlık Fonu (TVF) devraldı. TVF, İstanbul Finans Merkezi Projesi’ni 1 milyar 670 milyon Türk Lirası karşılığında Ağaoğlu ve diğer yüklenicilerden devraldı. TVF’nin bu hamlesi ise mali sıkıntı yaşayan “Ağaoğlu’nu kurtarma operasyonu” olarak adlandırıldı.

Ayrıca çok sayıda lüks aracı olduğu bilinen Ağaoğlu yine 2019 yılında lüks araçlarını satışa çıkarmıştı.

SKANDAL AÇIKLAMALAR

Ali Ağaoğlu, 2009 yılında da skandal açıklamalarıyla gündem olmuştu. Ağaoğlu "1970'li yıllarda İstanbul'un Anadolu yakasında yapılan yapıların büyük bir kısmına inşaat malzemesini ben sattım. Kumları Marmara Denizi'nden, demirleri hurdadan çektik. O zamanın şartlarında en iyi malzeme buydu. Sadece biz değil tüm firmalar aynı şeyi yapıyordu. Deprem olursa İstanbul'a ordu bile giremez, ölen şanslıdır” demişti.

Ağaoğlu’nun Maslak 1453 projesi için de binlerce ağaç kesilmesi gündem olmuştu. Son aylarda ise Ağaoğlu'nun şirketi tarafından Muğla’nın Milas ilçesinde uluslararası korunan ve sit alanının bulunduğu bölgede 30 bin kişilik bir kent projesi kurulması planlandığı ifade ediliyor.