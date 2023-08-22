Son dakika... Toprak Mahsulleri Ofisi mısır alım fiyatını açıkladı

Son dakika haberi... Mısır alım fiyatları belli oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi mısır alım fiyatını ton başına 6 bin lira olarak belirledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2023 - 18:15
Son dakika... Toprak Mahsulleri Ofisi mısır alım fiyatını açıkladı
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