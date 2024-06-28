Son Dakika... TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığı 5 ayda 35 milyar doları geçti

Yayınlanma: 28.06.2024 - 10:20

Güncelleme: 28.06.2024 - 10:37

TÜİK'in açıkladığı verilere göre mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48 azalarak 12 milyar 495 milyon dolardan, 6 milyar 502 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Mayıs ayında yüzde 63,4 iken, 2024 Mayıs ayında yüzde 78,7'ye yükseldi.

Dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,3 artarak 24 milyar 66 milyon dolar, ithalat %10,4 azalarak 30 milyar 568 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde ihracat %4,5 arttı, ithalat %9,2 azaldı Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 artarak 106 milyar 877 milyon dolar, ithalat %9,2 azalarak 143 milyar 682 milyon dolar olarak gerçekleşti.