Son dakika... TÜİK açıkladı! Dış ticaret yıla açıkla başladı

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Buna göre, ocak ayında dış ticaret dengesi 6,23 milyar dolar açık verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 10:08
Son dakika... TÜİK açıkladı! Dış ticaret yıla açıkla başladı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,5 artarak 19 milyar 991 milyon dolar, ithalat ise yüzde 22 azalarak 26 milyar 218 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,4 azalarak 6 milyar 227 milyon dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ocak 2023'te yüzde 57,5 iken geçen ay yüzde 76,2'ye yükseldi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET 

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ocakta yüzde 3 artarak 18 milyar 44 milyon dolardan 18 milyar 592 milyon dolara çıktı. Ocakta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 6,2 gerileyerek 19 milyar 886 milyon dolardan 18 milyar 660 milyon dolara düştü.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı ocak ayında 68 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 1,8 azalarak 37 milyar 251 milyon dolara geriledi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 99,6 oldu.


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