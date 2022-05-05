Son Dakika: TÜİK açıkladı! Nisan ayı enflasyon verileri belli oldu

05 Mayıs 2022 Perşembe, 10:00

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 69.97, aylık yüzde 7.25 arttı 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7.25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31.71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69.97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34.46 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMADA ARTIŞ YÜZDE 105,86 OLDU

Yıllık en düşük artış yüzde 18.71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26.23 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27.73 ile eğitim ve yüzde 35.95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 105.86 ile ulaştırma, yüzde 89.10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 77.64 ile ev eşyası oldu.

GIDADA AYLIK ARTIŞ YÜZDE 13,38

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı nisan ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,93 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1,31 ile sağlık ve yüzde 2,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7,43 ile konut, yüzde 6,96 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Nisan 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 27 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 45 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 337 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,20 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 30,87 artış gerçekleşti.