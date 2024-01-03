Son Dakika... TÜİK aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı

Yayınlanma: 03.01.2024 - 10:01

Güncelleme: 03.01.2024 - 10:22

Memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevrildi.

Ocak ayında emekli ve memur maaş zammına doğrudan, özel sektör çalışanlarının maaşına ise dolaylı olarak etki edecek olan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verisi açıklandı.

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 64,77, aylık yüzde 2,93 arttı.

ENAG'A GÖRE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 127'Yİ BULDU

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

ENAG her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aralık ayında yüzde 4,12 arttı. E-TÜFE’nin 2023 yılındaki artışı yüzde 127,21 olarak gerçekleşti.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

Piyasada ağırlıklı beklenti TÜFE'nin aylık yüzde 3 artacağı ve yıllık TÜFE'nin yüzde 65 seviyesine yükseleceği yönündeydi.

Merkez Bankası, yılın 4. Enflasyon Raporu’nda 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak açıklamıştı.