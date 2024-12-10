Son dakika... TÜİK ekim ayı işsizlik verilerini açıkladı!
Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'de ekim ayı işsizlik verilerini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,8 seviyesine yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı aynı düzeyde kalırken, işsiz sayısı 3 milyon 175 bin kişiye ulaştı.
İSTİHDAM ARTIŞI VE ORANLAR
İstihdam edilenlerin sayısı ekim ayında 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişiye çıktı. İstihdam oranı ise yüzde 49,9'a yükseldi. Erkeklerde bu oran yüzde 67,4, kadınlarda ise yüzde 32,8 olarak kaydedildi. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise yüzde 54,7 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 72,4, kadınlarda ise yüzde 37,4 seviyesinde gerçekleşti.
GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK AZALDI
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalarak yüzde 16,6 oldu. Bu grupta erkeklerin işsizlik oranı yüzde 12,6, kadınların ise yüzde 23,9 olarak tahmin edildi.
HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ VE ATIL İŞGÜCÜ ORANI
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2024 Ekim ayında 42,5 saat olarak kaydedildi. Ayrıca, atıl işgücü oranı yüzde 27,6’ya çıkarak bir önceki aya göre yüzde 1,9 artış gösterdi. Bu, iş gücündeki boşlukları ve potansiyel istihdamı yansıtan önemli bir veri oldu.
KADIN VE ERKEK İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ FARK
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda ise yüzde 12,3 olarak tahmin edildi. Kadın işsizlik oranı, erkeklerden belirgin bir şekilde daha yüksek olmaya devam ediyor.
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