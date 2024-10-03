Son Dakika... Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Yayınlanma: 03.10.2024 - 10:02

Güncelleme: 03.10.2024 - 10:24

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Eylül ayı enflasyonu 2,97, yıllık enflasyon ise yüzde 49,38 olarak kaydedildi.

Yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), açıklanan verilere göre 14 ay sonra yüzde 50 seviyesinin altına indi. Yıllık enflasyon 2021'den sonra ilk kez politika faizinin de altına geriledi.

ÜFE EYLÜLDE YÜZDE 1,37

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde yüzde 1,37 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 33,09 arttı.

Enerji ve gıda fiyatlarının dışarıda tutulduğu çekirdek enflasyon eylülde yüzde 3,57 arttı, yıllık bazda artış yüzde 49,10 oldu.

TÜİK'in Ağustos ayında açıkladığı verilerle Türkiye'de son 12 aylık enflasyon yüzde 51,97'ye gerilemişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce yaptığı açıklamalarda enflasyonun yüzde 50'nin altına çekilebileceğini söylemişti.

ENAG: EYLÜL ENFLASYONU YÜZDE 5,34

ENAG verilerine göre, tüketici fiyatları eylülde bir önceki aya göre yüzde 5,34 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 88,63 oldu.