İstanbul'da haziran ayı enflasyonu belli oldu
İTO verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlar haziranda yüzde 3,42, toptan fiyatlar yüzde 3,85 artış gösterdi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.
Kent genelinde perakende fiyatlar haziranda yüzde 3,42, toptan fiyatlar yüzde 3,85 artış gösterdi.
Yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 82,14, toptan fiyatlar yüzde 60,49 arttı.
İstanbul'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 82,20 ile Aralık 2022'den beri en yüksek düzeyi görmüştü. Toptan fiyatlarda yıllık enflasyon mayısta yüzde 61,21 seviyesindeydi.
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