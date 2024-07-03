Son Dakika... ENAG haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı
Son dakika haberi... Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) haziran ayında yüzde 4,27 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 113,08 olarak gerçekleşti.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) haziran ayında yüzde 4,27 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 113,08 olarak gerçekleşti.
ALTI AYLIK ENFLASYON YÜZDE 41
Enflasyon oranı, 2024 yılı ilk 6 aylık dönemde yüzde 41,16 oldu.
ENAG mayıs ayı enflasyonu oranını ise yüzde 5,66 olarak açıklamıştı. ENAG'a göre, mayıs ayında E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 120,66 olarak gerçekleşmişti.
ENAGrup E-TÜFE ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranlarına göre, en yüksek artış Giyim ve Ayakkabı kategorisinde olurken en düşük artış ise Sağlık grubunda gerçekleşti.
Ana harcama gruplarına göre ENAG enflasyon oranları şu şekilde:
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