Son Dakika... TÜİK haziran ayı enflasyon verisini açıkladı

Yayınlanma: 05.07.2023 - 10:00

Güncelleme: 05.07.2023 - 10:09

Milyonlarca yurttaşın gözü emekli zammını etkileyen enflasyon oranlarına çevrildi.

Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre; haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu.

Memur ve emekliye yapılacak zam oranını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 14,76 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 67,22 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,21 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 11,13 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Haziran ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,63 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,18 olarak gerçekleşti.

ENAG: YILLIK ENFLASYON HAZİRAN AYINDA YÜZDE 108.58 OLDU

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 3 Temmuz Pazartesi haziran ayı enflasyonunu yüzde 8,54; yıllık enflasyonu ise yüzde 108,58 olarak açıkladı.

İSTANBUL’UN HAZIRAN ENFLASYONU YÜZDE 55.19

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, haziran ayında İstanbul'da yıllık enflasyon yüzde 55,19, aylık enflasyon ise yüzde 3,46 oldu.

GÖZLER MEMUR MAAŞ ZAMMINDA

TÜİK bugün haziran ayı TÜFE'sini açıkladı. Böylece memur ve emeklisinin maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı 13,13, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ise 5 aylık TÜFE oranı 15. 26.

Bu ay en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak. Tabanın üzerinde maaş alanlar için ise oransal artış uygulanması tahmin ediliyor.

Düzenlemenin kısa sürede Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

YILIN BAŞINDA YÜZDE 30 ZAM YAPILMIŞTI

Yılın başında memur ve memur emeklilerine yüzde 8 toplu sözleşme zammı, 8.48 puan enflasyon farkı ve 13.52 puan da refah payı olmak üzere toplam yüzde 30 zam yapılmıştı.

Eski SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı da 14.6 puan refah payıyla birlikte yine yüzde 30 olmuştu.