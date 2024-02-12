Son dakika... TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 oldu. Türkiye'de işsiz sayısı 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2023 ayına ilişkin İşgücü İstatistikleri verisini yayımladı.
Buna göre, işsizlik oranı Aralık 2023'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 oldu.
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 12,0 olarak tahmin edildi.
İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI 32 MİLYON OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 48,8 oldu.
Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.
İşgücü 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 387 bin kişi artarak 35 milyon 154 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti.
İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 iken kadınlarda yüzde 36,3 oldu.
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,5 oldu.
Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,5, kadınlarda ise yüzde 22,8 olarak tahmin edildi.
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