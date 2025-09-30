Son Dakika... TÜİK işsizlik verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Türkiye'de Ağustos ayında işsizlik yüzde 8,5 olarak kaydedildi.

Temmuz ayında işsizlik oranı yüzde 8 olarak gerçekleşmişti. TÜİK verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Ağustos ayında bir önceki aya göre 168 bin kişi artarak 3 milyon 44 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 11,6 olarak tahmin edildi.

Temmuz ayı için daha önce açıklanan yüzde 8'lik işsizlik oranı ise yüzde 8,1 olarak revize edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı Ağustos ayında bir önceki aya göre 208 bin kişi artarak 32 milyon 829 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 49,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,6 iken kadınlarda yüzde 32,6 olarak gerçekleşti.

GENÇ İŞSİZLİK ARTIŞ GÖSTERDİ

İşgücü, Ağustos ayında bir önceki aya göre 376 bin kişi artarak 35 milyon 873 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 54 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5 iken kadınlarda yüzde 36,9 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 16 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,4, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak tahmin ediliyordu.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ AZALDI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 29,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,7 saat azalarak 41,8 saat olarak gerçekleşti.