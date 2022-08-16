Son Dakika: TÜİK konut satış istatistiklerini açıkladı!
Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.9 azalarak 93 bin 902 oldu. Böylelikle geçen yılın ağustos ayının ardından yıllık bazda ilk kez gerileme yaşandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı konut satış istatistiklerini yayımladı.
Konut satışlarında İstanbul 14 bin 350 konut satışı ve yüzde 15.3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 417 konut satışı ve yüzde 7.9 pay ile Ankara, 4 bin 868 konut satışı ve yüzde 5.2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 31 konut ile Hakkari ve Ardahan, 49 konut ile Şırnak oldu.
İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalış göstererek 19 bin 146 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51.9 artışla 189 bin 463 oldu.
Temmuz ayındaki ipotekli satışların, 5 bin 580'i; Ocak-Temmuz dönemindeki ipotekli satışların ise 48 bin 694''ü ilk el satış olarak gerçekleşti.
74 BİN 756 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Türkiye genelinde diğer konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 azalarak 74 bin 756 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 79,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 artışla 630 bin 837 oldu.
İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI AZALDI
Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 azalarak 28 bin 688 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,6 oldu. İlk el konut satışları ocak-temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 artışla 237 bin 139 olarak gerçekleşti.
İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 azalış göstererek 65 bin 214 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %69,4 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,8 artışla 583 bin 161 olarak gerçekleşti.
YABANCILARA TEMMUZ AYINDA 3 BİN 939 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ
Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azalarak 3 bin 939 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 421 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 154 konut satışı ile İstanbul ve 289 konut satışı ile Mersin izledi.
EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSYA FEDERASYONU YURTTAŞLARINA YAPILDI
Temmuz ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 28 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 431 konut ile İran, 380 konut ile Irak yurttaşları izledi.
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