Son Dakika... TÜİK mart ayı enflasyon verisini açıkladı

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 10:00

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 10:05

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) ardından verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da mart ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı.

Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

Tüketici fiyatlarındaki (TÜFE) değişim 2023 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,29, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,20 olarak gerçekleşti.

Martta bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 17,27 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 70,73 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,92 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 6,30 ile eğitim oldu.

2023 yılı Mart ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5’li Düzey), 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

(ENAG) verilerine göre ise mart ayında enflasyon yüzde 5.08 arttı. Yıllık artış ise yüzde 112.51 olarak açıklandı.

İSTANBUL'DA ENFLASYON YÜZDE 73'Ü GEÇTİ

Öte yandan İstanbul Ticaret Odası'nın cumartesi açıkladığı (İTO) verilere göre tüketici fiyatları mart ayında yüzde 2.95 arttı. Böylelikle veri setinde aylık enflasyon serisi 45. aya çıktı.

Endekste bir önceki yılın martına göre değişim oranı yüzde 73,02 oldu.

‘Toptan eşya fiyatları endeksi’yse aylık yüzde 4,9, yıllık yüzde 74,22 arttı.