TÜİK açıkladı... Hizmet üretici enflasyonu şubatta arttı

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 10:57

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 10:57

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat 2023 dönemine ait Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, 2023 yılı şubat ayında H-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 1,63, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,86 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 89,81 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK 72.53 OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 72,53, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 92,97, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 73,11, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 78,39, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 95,48, idari ve destek hizmetlerde yüzde 84,69 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,33 azalış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,28 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,47 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,40 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,08 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,58 artış gerçekleşti

ALT SEKTÖRLERDEKİ DEĞİŞİM

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 27,00, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 50,75, kiralama ve leasing hizmetleri yüzde 55,01 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu.

Buna karşılık istihdam hizmetleri yüzde 127,25, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 127,11, programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 122,94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

H-ÜFE sektörlerinden hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 7,46, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 2,38, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 2,05 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu.

Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 12,19, istihdam hizmetleri yüzde 11,92, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili hizmetler yüzde 10,95 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.