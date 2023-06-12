Son Dakika: TÜİK nisan ayı işsizlik verilerini açıkladı
Son dakika haberi... TÜİK verilerine göre işsiz sayısı nisanda 74 bin kişi artarak üç milyon 585 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 0,1 artarak 10,2 seviyesinde gerçekleşti.
TÜİK: 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 Nisan ayında bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.
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