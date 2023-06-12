Son Dakika: TÜİK nisan ayı işsizlik verilerini açıkladı

Yayınlanma: 12.06.2023 - 10:06

Güncelleme: 12.06.2023 - 10:16

TÜİK: 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 Nisan ayında bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.

AYRINTILAR GELİYOR...