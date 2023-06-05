Özgür Demirtaş'tan TÜİK'e 'doğalgaz' tepkisi: 'Maaş zamlarının düşük olacak olması hakkaniyetli mi?'

Yayınlanma: 05.06.2023 - 16:48

Güncelleme: 05.06.2023 - 16:49

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayına ait tüketici fiyat endeksi (TÜFE) hesaplamasını eleştirdi.

Doğalgaz fiyatının sıfır olarak hesaplanmasıyla yıllık enflasyon TÜİK verilerine göre Aralık 2021'den bu yana ilk kez yüzde 40'ın altına geriledi.

Enflasyon 2023 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, doğalgazın TÜFE hesabına "sıfır fiyat" şeklinde dahil edilmesinin mağduriyet yarattığını ifade etti.

"HAKKANİYETLİ Mİ?"

Demirtaş, Twitter'dan şunları söyledi:

"Doğalgazın enflasyona katkısında sıfır fiyat uygulaması doğru bir uygulama değil. Ülkenin ücretli çalışanlarını mağdur edici bir uygulama. Ricam bu tip uygulamalardan acilen dönülmesi. Doğalgaza indirim yapıldı diye insanların maaş zamlarının düşük olacak olması hakkaniyetli mi? Lütfen bu yoldan dönelim. Ayrıca geçmişe dayalı mağduriyetleri de giderelim."