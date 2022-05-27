Son Dakika: Türk-İş açıkladı: 'Açlık sınırı asgari ücretin üzerinde'

27 Mayıs 2022 Cuma, 10:53

Türk-İş'in Mayıs 2022 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, açlık sınırı 6.017 TL ile mevcut asgari ücretin 1764 TL üzerinde gerçekleşti.

Mutfak enflasyonundaki artış aylık yüzde 13 olurken son on iki aylık yüzde 107 oranında belirlendi.

Yoksulluk sınırı ise 19.602 TL olurken bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 7.836 TL‘ye ulaştı

Türk-İş tarafından yayımlanan raporda "Son 1 yılda TÜRK-İŞ Açlık Sınırı Endeksi (TASE Ocak 2021=100) 2 katını aşarak yüzde 107 oldu" ifadesine yer verilirken şu bilgiler paylaşıldı:

Üretim ve tedarik maliyetlerinin artmasıyla arz etkisi ve her gün düşen alım gücünü korumak için öne çekilmiş talep etkisi nedeniyle başta gıdada olmak üzere fiyat artışlarının önü alınamıyor. Bunların ek olarak düşük faiz oranları ve kredi genişlemesi sonucu fiyatlama dengesi bozulan piyasada temel gıda maddeleri ve bazı temel ihtiyaç maddelerinde yapılmış olan KDV indirimleri fiyat artışlarının çok gerisinde kaldı fakat bunun yanında vergi gelirlerinin düşmesine neden oldu.

"TL'NİN BÜYÜK DEĞER KAYBININ KANITI"

Ne enflasyon yavaşlıyor, ne de alım gücü yükseliyor. Kur korumalı mevduata (KKM) rağmen risk artışlılarından kaynaklı olarak döviz sepetinin tamamına karşı TL değer kaybetmeye devam ediyor. Yeni TL paraları kullanmaya başladığımız Ocak 2009’dan Nisan 2022’ye geçen dönemde Merkez Bankası verilerine göre tedavüldeki banknotların kupür dağılımının 5 TL’den sonra açık ara en çok 200 TL ve 100 TL banknotlarda olması TL’deki büyük değer kaybının kanıtlarından birisi olarak kabul ediliyor.

"GIDA FİYATLARININ GERİLEME İHTİMALİ DÜŞÜK"

Resmi Nisan verilerine göre %118,5 olan Tarım ÜFE ve %105,8 olan Yurtdışı ÜFE geçen ay tahmin etmiş olduğumuz yaz aylarında gıda fiyatlarında gerileme ihtimalinin düşük olduğunu kanıtlar niteliktedir.

"İŞSİZLİĞİN BÜYÜMESİNE YOL AÇIYOR"

İşçi, memur, emekli, öğrenci, esnaf nefes alamıyor. Yüksek enflasyon sürdürülebilir güçlü büyümenin önündeki en büyük engellerden olduğundan işsizliğin büyümesine yol açıyor. Giderek yükselen enflasyon sonucunda alım gücü günden güne daha da düşen vatandaşlardan bazılarının karıştığı polisiye vaka girişimlerinin artış gösterdiği süpermarket yöneticileri tarafından ifade ediliyor.

YOKSULLUK SINIRI 20 BİN TL'YE DAYANDI

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2022 Mayıs ayı sonucuna göre;

-Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 6.017,85 TL’ye,

-Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 19.602,14 TL’ye,

-Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 7.836,46 TL’ye yükseldi.