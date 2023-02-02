Son Dakika: TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan 'asgari ücrete ek zam talebiyle' ilgili açıklama
Son dakika haberi... TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete ek zam talebiyle ilgili bir soruya yanıt verdi.
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Asgari ücrete ek zam talebiyle ilgili bir soruya Atalay, "Şu anda öyle bir zam talebimiz yok. Evvela şu kamu sözleşmesini halledelim. Ondan sonraki ortama bakarız. Biliyorsunuz, biz Asgari Ücret Komisyonu'nda toplantıya katılmadık. Toplantıya da gitmedik" yanıtını verdi.
Atalay açıklamasının devamında şunları kaydetti:
"TÜRK-İŞ bir rakam söyledi. Söylediği rakamın yanında durdu. Bu geçmişte de böyle oldu. Bugün de böyle oldu. Bize bazı sendikalar diyor ki; 'Gitseydin biraz daha yüksek alırdın.' Ama öyle celep pazarlığı yapacak halim yok."
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