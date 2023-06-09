Son dakika... Türk Lirası eriyor: Dolar ve Euro'da tarihi zirve! İşte 9 Haziran döviz fiyatları, dolar, gram altın ve Euro'da son durum...

Yayınlanma: 09.06.2023 - 09:05

Güncelleme: 09.06.2023 - 09:45

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ardından yükselişe geçen döviz kurunda her gün yeni bir rekor geliyor. Türk Lirası günden güne değer kaybetmeye devam ediyor.

Dolar/TL, 9 Haziran sabahın erken saatlerinde 23.64, Euro/TL ise 25.73 seviyelerini görerek tarihi seviyelere yükseldi.

Dolar/TL, 14 Mayıs seçimlerinden önce 19.57, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapıldığı 28 Mayıs'tan önce ise 19.97 seviyesindeydi. Dolar kuru, 9 işlem gününde yaklaşık 4 lira arttı.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Saat 09.00 itibarıyla Dolar/TL 23,4599 seviyesinden işlem görüyor.

EURO NE KADAR OLDU?

Geçen günlerde ilk kez 25 TL'yi aşan Euro/TL ise, saat 09.00 itibarıyla 25,3375 seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Günden güne rekor tazeleyen gram altın ise saat 09.00 itibarıyla 1.482 seviyesinde seyrediyor.

28 MAYIS'TAN SONRA YAKLAŞIK 4 LİRA ARTTI

Dolar/TL, 14 Mayıs seçimlerinden önce 19,57, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapıldığı 28 Mayıs'tan önce ise 19,97 seviyesindeydi. Dolar kuru, 9 işlem gününde yaklaşık 4 lira arttı.

Dolar/TL, bu hafta yüzde 12,36, son bir ayda ise yüzde 20,13 yükseldi. Euro/TL ise son bir haftada yüzde 12,78, son bir ayda ise yüzde 18,57 değerlendi.

KURLAR NİYE ARTIYOR?

Reuters’a konuşan bankacılar, kurlardaki yükselişi serbest piyasa koşullarına geri dönüş olarak tanımladı.

Seçim öncesi Merkez Bankası’nın dolar/TL kurunu baskılamak için kamu bankaları aracılığıyla piyasaya müdahale ettiği aktarılıyordu.

İngiltere’deki InTouch Capital Markets veri şirketinin kıdemli döviz analisti olan Piotr Matys, TL’de görülen keskin değer kaybının kurun daha serbest hareket etmesine izin verileceğinin sinyali olduğunu söyledi.