Son dakika... Türkiye'nin 2023 ikinci çeyrek büyüme rakamı açıklandı

Yayınlanma: 31.08.2023 - 10:01

Güncelleme: 31.08.2023 - 10:16

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün nisan-mayıs-haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamını açıkladı.

TÜİK verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 arttı.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,32 arttığını öngörüyordu.

İLK ÇEYREK BÜYÜME VERİSİ

2023 yılının birinci çeyreğinde yüzde 4 olarak açıklanan büyüme rakamı yüzde 3,9'a revize edildi. Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 7,8 büyümüştü.

İKİNCİ ÇEYREK DEĞERİ 271 MİLYAR DOLAR OLDU

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,0 arttı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2023 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 60,7 artarak 5 trilyon 502 milyar 192 milyon TL oldu.

GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 271 milyar 468 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI YÜKSELDİ

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 15,6 arttı.

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 5,1 arttı.

MAL VE HİZMET İTHALATI ARTTI

Mal ve hizmet ithalatı, 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 20,3 artarken ihracatı yüzde 9,0 azaldı.