Son dakika... Türkiye'nin 2023 üçüncü çeyrek büyüme rakamı açıklandı
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verisini paylaştı. TÜİK verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrek büyüme verilerini paylaştı.
Buna göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 arttı. Böylece Türkiye ekonomisi Covid-19 salgını tedbirlerinin uygulandığı 2020 yılının ikinci çeyreğinden sonra üst üste 13 çeyrek büyümüş oldu.
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; inşaat yüzde 8,1, sanayi yüzde 5,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 5,1, hizmetler yüzde 4,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1,7 ve tarım sektörü yüzde 0,3 artarken mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 2,5 azaldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,1 arttı.
TÜKETİM HARCAMALARI ARTTI
Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 11,2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 14,7 arttı.
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