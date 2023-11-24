3. çeyrekte ne kadar büyüme bekleniyor? İşte ekonomistlerin 'büyüme' beklentisi

Yayınlanma: 24.11.2023 - 12:45

Güncelleme: 24.11.2023 - 12:45

Türkiye'nin 2023 yılı üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

AA Finans'ın 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan beklenti anketine göre, ekonomistler bu yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,19 büyüdüğünü tahmin ediyor.

Ankete katılan ekonomistlerin 2023'ün üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 4,10 ile yüzde 6,00 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2023 yıl sonuna ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,31 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler yüzde 4,00, yüzde 4,50 aralığında oldu.

Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 4,1, 2023 yılının ikinci çeyreğinde ise yüzde 3,8 büyüme kaydetmişti.