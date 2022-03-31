Son dakika: Türkşeker'den şekere dev zam! İşte zamlı şeker fiyatı

Son dakika gelişmesi... Türkşeker, şeker fiyatına yüzde 31 zam yaptı. Söz konusu zamla birlikte şekerin 5,96 lira olan kilogram fiyatı, 7,80 liraya yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2022 Perşembe, 10:33
Son dakika: Türkşeker'den şekere dev zam! İşte zamlı şeker fiyatı
Abone Ol google-news

Türkşeker, şekerin kilogram fiyatının 5,96 TL'den 7,80 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Böylece Türkşeker tarafından satılan şekerin fiyatına yüzde 31 zam yapılmış oldu.

5 kilogram şekerin fiyatı ise 10 lira zamlanarak, 55 TL'ye çıktı.

Konuya ilişkin Türkşeker'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"- Raf Fiyat Garanti (RFG) Sistemi kapsamında vatandaşlarımızın uygun fiyatla paketli kristal toz ve küp şekere ulaşmasını sağlayan Türkşeker, artan maliyetleri dikkate alarak şeker fiyatında güncelleme yapmıştır.

- Bu kapsamda şekerin kilogram fiyatı, 31.03.2022 tarihi itibari ile KDV dahil 7,80 TL olarak belirlenmiştir.

- Ayrıca imalatçı firmalarımıza destek olmak için kapasite raporu, fiili kullanım durumu gibi kriterler dikkate alınarak imalatçılarımıza yeniden şeker arzına başlanmıştır. Bu çerçevede 50 kilogramlık şekerin çuval fiyatı ise KDV dahil 550 TL olarak güncellenmiştir."



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler