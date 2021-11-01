Son dakika: Vergi yapılandırmasında ödeme işlemleri için mesai saati uzatıldı
Son dakika haberi... Vergi ve diğer bazı borçları yapılandıran mükelleflere ilişkin tüm vergi dairelerinde mesai saati uzatıldı.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların birinci taksitinin ödeme süresi bugün sona eriyor.
Muhtemel yoğunluğun önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla bugün saat 21.00'e kadar tüm vergi daireleri açık olacak.
Haziran ayında yürürlüğe giren kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru süresi 30 Eylül'de sona ermişti.
MESAİ BİTİMİ OLARAK BELİRLENMİŞTİ
Kanunda öngörülen peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün, 31 Ekim hafta sonu tatiline rastladığından 1 Kasım Pazartesi mesai bitimi olarak belirlenmişti.
İLK İKİ TAKSİT MUTLAKA ÖDENMELİ
İkinci taksit ise 30 Kasım'a kadar ödenecek. Yapılandırma imkanının bozulmaması için ilk iki taksitin mutlaka zamanında ödenmesi gerekiyor.
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