Son dakika... Bakan Işıkhan'dan 'emekli ve memur maaşına zam' açıklaması: 'En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak'

Yayınlanma: 21.06.2023 - 12:08

Güncelleme: 21.06.2023 - 12:35

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücret kararını önceki gün açıkladı. Buna göre, asgari ücret 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414 liraya, net 11 bin 402 liraya yükseltildi.

Yeni asgari ücretin belli olmasının ardından, gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi.

Bekleyiş sürerken, son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP grup toplantısı öncesinde TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA OLACAK"

Işıkhan, emekli ve memur maaşlarına zamla ilgili olarak, "Bürokratlarımız çalışıyor. En düşük memur maaşı net 22 bin olacak. Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Hedefimiz torba yasa ile paydaşlarımızı memnun edecek bir düzenleme yapmak. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.

MECLİS'TEN NE ZAMAN GEÇECEK?

Işıkhan, memur ve emekli zammı ile ilgili düzenlemenin temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret önceki gün açıklandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu zammı belirlemek için üçüncü kez bir araya geldi. 13 Haziran'da ilk toplantısını yapan komisyon dün ikinci kez toplanmıştı. Üçüncü toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaparak asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdıklarını duyurdu.

IŞIKHAN: 'REFAHI KORUYACAK'

Bakan Işıkhan, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türk-İş ve TİSK başkanlarına görüşmelerdeki uzlaşmacı yaklaşımları için teşekkür ediyorum. TİSK Başkanı çalışma hayatı olmak üzere son dönemde ortaya koyduğu fayda odaklı yaklaşımıyla birçok icraata imza attı. Asgari ücrete vergi muafiyeti, beyaz bayrak uygulaması, istihdam teşvikleri bunlardan birkaçıdır. Türk-İş başkanına gösterdiği samimi yaklaşım ve yapıcı tutum için şükranlarımı arz ederim."

Işıkhan, kararın uzlaşı ile alındığını ve yapılan zammın asgari ücretlinin refahını koruyacağını söyledi.

ATALAY: 'İNŞALLAH ALIM GÜCÜMÜZ KORUNUR'

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise "Geçen yıl ara zamda yüzde 30 civarı zam verilmişti. Bugün yüzde 34. Asgari ücreti artırıp enflasyon belli bir noktaya gelmezse önemi kalmıyor. İnşallah enflasyon belli bir noktaya gelir de alım gücümüz korunur. Pazardaki, marketteki fiyatların kontrol altına alınması temennimiz. Yoksa bu zamların anlamı kalmıyor" dedi.

AKKOL: 'MEMNUNİYET DUYUYORUZ'

İşvereni temsil eden TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da şunları kaydetti:

"Süreç boyunca hep beraber azami gayret gösterdik. Dengeli rakam için çalıştık. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak rakama 'evet' demenin memnuniyeti içindeyim. Üçlü mutabakatla asgari ücreti tekrar güncelledik. Bu birliktelikten de memnuniyet duyuyoruz. İşverenler olarak zorlu dönemeçlerden geçiyoruz, üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız."