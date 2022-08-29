Son Dakika...Benzine indirim geliyor: Güncel benzin ve motorin fiyatları (29 Ağustos 2022)

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:46

ForeksHaber'in aktardığı bilgiye göre, benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 1 lira 4 kuruş indirim gelecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul

Motorin litresi 26.09 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 21.17 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litresi 27.03 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 21.32 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litresi 27.04 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 21.29 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.