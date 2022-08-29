Son Dakika...Benzine indirim geliyor: Güncel benzin ve motorin fiyatları (29 Ağustos 2022)
Benzinin litresine 1 lira 4 kuruş indirim bekleniyor.
ForeksHaber'in aktardığı bilgiye göre, benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 1 lira 4 kuruş indirim gelecek.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul
Motorin litresi 26.09 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 21.17 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litresi 27.03 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 21.32 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litresi 27.04 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 21.29 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Doktor doktor dolaştı, 14 yıl sonra teşhis konuldu
- Peker, yeni video yayımladı
- Birinci parti değişti, Millet İttifakı fark attı!
- 7 isim için harekete geçildi
- Uzmanından kiracılara tahliye taahhütnamesi uyarısı
- Bir açıklama da Serhat Albayrak cephesinden geldi
- '100 yıllık pranga' sözleri yeniden gündemde
- SPK'den Sineren ve 'ilgililer' hakkında suç duyurusu
- Taliban duyurdu: Rusya'dan gaz ve petrol tedarik edecek
- Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddialara yanıt verdi!