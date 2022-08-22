Son Dakika: Benzine zam geliyor

Motorin fiyatında iki gün üst üste yapılan zamların ardından benzin de zamlanıyor. Sektör kaynakları bu gece yarısından sonra benzinin 81 kuruş zamlanacağını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:00
Son Dakika: Benzine zam geliyor
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Motorin fiyatına, geçtiğimiz hafta yapılan 1 TL 26 ve 79 kuruşluk zamların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), devreye girerek iptal edilmesinin ardından 0,76 ve 1,07 TL'lik zamlar gelmişti.

Brent petrolde yaşanan düşüşe rağmen motorin fiyatlarına yapılan zamların ardından benzin ve motorin fiyatındaki fark 5 TL'yi aşmıştı.

Motorin fiyatının ardından benzine de zam yolu göründü. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre salı günü benzinin litresine 81 kuruş zam bekleniyor. Zammın ardından benzinin litresi 21 TL'yi aşacak.


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