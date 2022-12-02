Son Dakika... Motorine zam yolda! Güncel benzin ve motorin fiyatları (2 Aralık 2022)

Son dakika haberi... ABD ham petrolü dört günlük artışın ardından varil başına 81 doların üzerinde tutundu. Fiyatlardaki artış, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin hafta sonu yapacağı önemli bir toplantı ve Avrupa Birliği'nin Rus petrolü için bir fiyat tavanı üzerinde anlaşmaya varmak üzere son dakika hamlesi öncesinde geldi. Motorine yarın geçerli olmak üzere zam bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2022 Cuma, 09:19
Son Dakika... Motorine zam yolda! Güncel benzin ve motorin fiyatları (2 Aralık 2022)
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Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 

AKARYAKITTA İNDİRİM VAR MI?

Uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş sonrasında 25 Kasım benzin grubuna 55 kuruş zam geldi. 30 Kasım ise Litresi 29 liraya kadar çıkan motorine 58 kuruşluk bir indirim geldi.

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 3 Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam bekleniyor.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 22.47

Benzinin litresi 20.19

Ankara

Motorin litresi 22.61

Benzinin litresi 20.36

İzmir

Motorin litresi 22.67

Benzinin litresi 20.36

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.


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