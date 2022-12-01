Et ve süt ürünlerine zam kapıda!
Temel ihtiyaç ürünlerine gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Et ve süt ürünlerine yakın zamanda zam gelebileceğini söyleyen Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, "Tedbir alınmazsa 2023, bu yıldan daha zorlu geçecektir" dedi.
Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç '7.Private Label Zirvesi'nde konuştu. Et ve süt ürünlerine zam geleceği iddialarından bahseden Aykaç şunları kaydetti:
"Eğer tedbir alınmazsa süt ve et konusunda 2023, bu yıldan daha zorlu geçecektir. Bugünlerde süt hayvanlarının girdi maliyetleri çok yüksek olduğu ve yeterli fiyatı piyasada bulamadığı için inekler kesime gitmiştir. Bu kesilen ineklerin de artık sonlarına gelinmiştir. İneği keserek sadece sütü değil eti de kestik. Et fiyatlarının da artacağı bugünlerde kulağımıza geliyor.”
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