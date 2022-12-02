Son Dakika...Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: Dış ticaret açığı 100 milyar dolara dayandı
Türkiye'nin dış ticaret açığı kasımda yıllık bazda yüzde 61 artarak 8,8 milyar dolara yükseldi.
Türkiye'nin enerjinin etkisiyle artan ithalat faturası dış ticaret açığının da hız kesmeden artmasına neden oluyor.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından açıklanan kasım ayı geçici ticaret verilerine göre kasım ayında ihracat yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolar oldu. İthalat ise 30,7 milyar dolar olarak kaydedildi.
Böylelikle kasımda dış ticaret açığı yüzde 61 artışla 8,8 milyar dolar oldu.
11 aylık verilere göre ihracat yüzde 14 artışla 231 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde dış ticaret açığı 99,8 milyar dolar oldu.
Ocak-Kasım döneminde ithalat ise yüzde 36.6 artışla 331 milyar dolar oldu.
Bakan Muş'un verilere ilişkin değerlendirmesinde paritenin dış ticaret rakamları üzerindeki olumsuz etkilerinin devam ettiğini ve parite etkisiyle dış ticaret açığının Ocak – Kasım döneminde yaklaşık 3 milyar dolar daha fazla gerçekleştiğini söyledi.
EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER
Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Bu ülkeye ihracat yüzde 5,3 artışla 1,8 milyar dolara çıktı. ABD'ye ihracat yüzde 4,6 artışla 1,4 milyar dolar, Irak'a ihracat yüzde 7,1 artışla 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.
İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 48,3 oldu.
EN ÇOK İTHALAT YAPILAN ÜLKELER
Kasım ayında en fazla ithalat yapılan ülke Rusya oldu. Bu ülkeden ithalat kasımda yüzde 57 artarak 4,6 milyar dolara yükseldi.
İkinci sırada yer alan Çin'den ithalat yüzde 2,4 artışla 3,1 milyar dolara, üçüncü sıradaki İsviçre'den ithalat yüzde 1137 artışla 2,2 milyar dolara ulaştı.
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