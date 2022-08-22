Son Dakika...TÜİK açıkladı: Yurt dışı ÜFE'de yeni zirve

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:38

TÜİK bugün Temmuz 2022 dönemine ait Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 111,34, aylık yüzde 0,66 arttı.

2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,66, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 111,34 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 81,69 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 110,75, imalatta yüzde 111,34 artış görüldü.

YILLIKTA ENERJİDE SIÇRAYIŞ

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 124,56, dayanıklı tüketim malında yüzde 94,23, dayanıksız tüketim malında yüzde 95,60, enerjide yüzde 271,73, sermaye malında yüzde 96,62 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0,20 azalış, imalatta yüzde 0,68 artış izlendi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,15 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,53 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,03 artış, enerjide yüzde 9,89 azalış, sermaye malında yüzde 0,31 artış olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 71,92, tütün ürünleri yüzde 78,43, deri ve ilgili ürünler yüzde 87,78 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 271,73, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 136,60, ana metaller yüzde 134,31 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 7 alt sektör daha düşük, 18 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 9,89, metal cevherleri yüzde 3,55, ana metaller yüzde 0,87 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık basım ve kayıt hizmetleri yüzde 4,35, içecekler yüzde 4,07, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 4,02 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.