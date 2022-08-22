TÜİK tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini yayımlayacak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini bugün saat 10.00'da yayımlayacak. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) temmuzda yıllık yüzde 157,89, aylık yüzde 5,00 arttı.
Son aylarda birbiri ardına rekorlar kıran gıda enflasyonunu düşürmek için hükümet talimatla önlem almaya çalışırken tarımda maliyet artışlarını gösteren Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’nde (Tarım-ÜFE) rekor kırmıştı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini bugün saat 10.00'da yayımlayacak.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamasına göre temmuz ayı Tarım-ÜFE önceki aya göre yüzde 5, bir yıl önceki yılın aynı ayına göre yüzde 157.89 arttı. Tarım- ÜFE’deki on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 79.39 oldu. Aylık artışın en yüksek olduğu alt grup yüzde 22.47 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar olurken bu gruptaki yıllık artış ise yüzde 119.14 oldu. Alt gruplar yıllık artışlara göre sıralandığında en yüksek artış yüzde 256 ile lifli bitkilerde oldu. Endekste kapsanan 87 maddeden 17’sinin ortalama fiyatında azalış, 62’sinin fiyatında ise artış görüldü.
Video Haberler
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı
- İstanbulkart'ta yeni dönem: Son tarih verildi
- Altılı masadan ortak açıklama
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Tanju Özcan'ın makam şoförü genel müdür olarak atandı
- En çok duydukları ismi açıkladı
- 'Bir Bakan milletine bunu nasıl yapar?!'
- Üç isim için harekete geçildi
- Meteoroloji gün verdi: Bu illerde yaşayanlar dikkat!
- Katliam gibi kazada yeni gelişme!