TÜİK Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımlayacak
TÜİK Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini saat 10..00'da yayımlayacak. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0.34 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin YD-ÜFE verilerine göre, YD-ÜFE temmuzda, haziran ayına kıyasla yüzde 0,34, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 20,92, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,89 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,35 artış kaydetti.
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 44,34, imalatta yüzde 41,84 yükseliş görüldü.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara malında yüzde 50,16, dayanıklı tüketim malında yüzde 40,52, dayanıksız tüketim malında yüzde 32,11, enerjide yüzde 113,53, sermaye malında yüzde 29,26 artış dikkati çekti.
TÜİK Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini saat 10..00'da yayımlayacak.
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