Son Dakika...TÜİK açıkladı: Yurt dışı ÜFE'de yeni zirve
TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre, yurt dışı ÜFE ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 118.94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 88.82 artış gerçekleşti.
TÜİK, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, ağustos ayı verilerini yayımladı.
Buna göre, yurt dışı üretici fiyat endeksi 2022 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2.64, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39.79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 118.94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 88.82 arttı.
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 116,48, imalatta yüzde 118,98 artış olarak kaydedildi.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 130,78, dayanıklı tüketim malında yüzde 102,47, dayanıksız tüketim malında yüzde 104,51, enerjide yüzde 244,92, sermaye malında yüzde 107,74 artış olarak gerçekleşti.
İMALAT AYLIK YÜZDE 2.65
Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2,16, imalatta yüzde 2,65 arttış olarak izlendi.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,68 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,11 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,04 artış, enerjide yüzde 8,36 azalış, sermaye malında yüzde 3,66 artış şeklinde oldu.
15 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK DEĞİŞİM GÖSTERDİ
Yurt dışı ÜFE, sektörlerinden giyim eşyası yüzde 79,89, tütün ürünleri yüzde 81,19, metal cevherleri yüzde 97,85 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 244,92, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 144,34, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 140,32 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 8,36, metal cevherleri yüzde 2,34, tütün ürünleri yüzde 0,84 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 5,84, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 5,61, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 5,11 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
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