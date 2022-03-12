Son üç ayda ikinci kez geldi... Niğde’de ulaşım ücretlerine zam
Niğde'de şehir içi ulaşım ücretlerine, son üç ay içinde ikinci kez zam yapıldı. Tam bilet 1 lira, öğrenci biletleri ise 75 kuruş zamlandı.
Niğde’de özel halk otobüsü ücretleri, pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere kartlı tam bilet fiyatı 1 lira, kartsız tam bilet fiyatı ise 1 lira 50 kuruş zamlandı.
Kartlı tam bilet 4 liradan 5 liraya, öğrenci 2 lira 75 kuruştan 3 lira 50 kuruşa; kartsız binişlerde ise 5 liradan 6 lira 50 kuruşa; öğrenci biletler ise 3 lira 50 kuruştan 4 lira 50 kuruşa yükseldi.
“KURTARMIYOR, ZARAR EDİYORUZ”
Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Rıdvan Eryiğit, “Artan mazot, lastik, şoför, yağ ve lastik maliyetlerinden dolayı zam yapmak zorunda kaldık. İlk zam aldığımızda 8 lira olan mazot şimdi 23 lira oldu mecburen bizde zarar ettiğimiz için zam yapmak mecburiyetinde kaldık. Şu anda aldığımız zam bizleri yine kurtarmıyor mazot 15 lira olduğunda zam istemiştik onun üzerine 7 defa mazota zam geldi biz yeni zam alabildik. Normalde otobüsün yağını 300 liraya değişirken şuanda 2 bin TL'ye değişiyoruz lastik fiyatı 750 TL iken 3 bin TL'ye yükseldi" dedi.
Video Haberler
- Genç yurttaştan Ali Babacan'a çarpıcı ekonomi sorusu
- Türk Şehitlik Anıtı'na çirkin saldırı
- Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı
- Şanlıurfa’da sünger atölyesi, alev alev yandı
- Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy
- Esnafa kargo şubesinde karton bardak şoku
- 10 yıl önce sattığı otomobilinden icralık oldu
- Öğrenci servis kazasında şube müdürü ve şef açığa alındı
- Heyelan yolu kapattı
- Bursa'da buzlanan yolda 11 araç kazaya karıştı
En Çok Okunan Haberler
- Kağıthane'de faciadan dönüldü
- Almanya'da kombilere 'Putin' ayarı
- Tom Odell, Ukraynalı mülteciler için şarkı söyledi
- 'Mesnetsiz ve kurgu ürünü söylemler...'
- Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı’nın yıl dönümünü kutladı
- 'Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir'
- Seçim Kanunu teklifi haftaya Meclis'e geliyor
- Latin Katedrali ve heykeller tahtalarla korunuyor
- Avcı'dan genç oyuncu hamlesi... 11'ler açıklandı!
- Ukrayna'da Gogolev köyü bombalandı