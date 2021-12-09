Son zamlara akaryakıt istasyonları da şaştı kaldı! Tabelalarda ilginç görüntü
Akaryakıt fiyatlarına gelen son zammın ardından benzin ve motorin fiyatları 10 TL'yi aştı. Zam sonrası, akaryakıt istasyonlarında görülen 0,32 TL, 0,35 TL ve 0,34 TL görüntüsü ise şaşkınlık yaratttı.
Dolar/TL kurunun 14 lira sınırına yaklaşmasıyla birlikte akaryakıt fiyatları da art arda zamlandı. Ekim ayından bu yana, benzine 8 kez, motorine ise 9 kez zam yapıldı. Akaryakıta son zam ise gece yarısı geldi. Benzin 77, motorin ise 31 kuruş zamlandı. Motorine bir önceki gün 66 kuruşluk bir zam daha yapılmıştı.
Son zamla birlikte benzin ve motorin fiyatları 10 liranın üzerine çıkarak çift haneyi gördü. Bazı akaryakıt istasyonlarında çift haneli tabela değişikliği henüz yapılmadığı için akaryakıt fiyatlarında trajikomik görüntüler ortaya çıktı. Çift hanelere geçilmeyen tabelalarda 0,32 TL, 0,35 TL ve 0,34 TL şeklinde başta '1' rakamı olmadan fiyatlar yazıldı.
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