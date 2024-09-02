Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kararı Resmi Gazete'de

SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nin 3.3.34 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "tutar" ibaresinden sonra gelmek üzere "nakden" ibaresi eklendi.

ANKA
Yayınlanma: 02.09.2024 - 09:00
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kararı Resmi Gazete'de
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Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan değişikliğe göre SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nin 3.3.34 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "tutar" ibaresinden sonra gelmek üzere "nakden" ibaresi eklendi.

Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ yayımlandı. Karara göre SGK Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.3.34 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "tutar" ibaresinden sonra gelmek üzere "nakden" ibaresi eklendi.


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