‘Bu son’ diyerek duyurdu: Bakan Işıkhan’dan CHP’li belediyelere SGK ‘uyarısı’!

Yayınlanma: 01.09.2024 - 20:23

Güncelleme: 01.09.2024 - 20:23

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin 96 milyar liralık SGK borcunun, seçimden sonraki 2 ayda 120 milyar liraya yükseldiğini belirterek, "Kimse kusura bakmasın, SGK olarak biz borçlarımızı en kısa sürede yasal yollarla tahsil etme yoluna gideceğiz. Çocuklarımızın, emeklilerimizin geleceğini riske atamayız" dedi.

Işıkhan, partisinin bir otelde düzenlenen İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

"ONLARA SON UYARIMI YAPMIŞ OLAYIM"

Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK'ye olan prim borçlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Belediyelerin 96 milyar liralık SGK borcu, seçimden sonraki 2 ayda 120 milyara yükseldi. Bu belediyelerin neredeyse tamamı CHP'li belediyeler. Peki ya CHP'nin kalesi denilen İzmir Büyükşehir Belediyesinin SGK borcu ne duruma gelmiş biliyor musunuz? 5 yılda 885 kat artmış.

Şimdi diyorlar ya 'AK Parti'den borçlu belediyeler devraldık' diye. Sizlere sormak isterim. Peki bu 885 kat artan borcu, AK Parti'den mi devraldılar? İzmir CHP'ye AK Parti'den mi geçti? Üstelik son birkaç ayda borcu 5,3 milyar liradan 7,8 milyar liraya yükselerek, SGK'ye en borçlu belediye durumuna geldi. CHP belediyeciliği nasıldır diye merak ediyorsanız buyurun İzmir’e bakın. İzmir'in CHP'li ilçeleri de büyükşehrin yolundan gidiyor. Borçları hızla artıyor. Buradan onlara da son uyarımı yapmış olayım. Bu borç sarmalından belediyelerin çıkması lazım."

Bakan Işıkhan, İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerinin de İzmir'le aynı durumda olduğunu belirterek, "CHP'li belediyelerin çoğu bu durumda. Ve iki ayda 96 milyardan 120 milyar liraya çıkan borç, buna müdahale edilmezse 200 milyara da, 300 milyar liraya da çıkacak. Kimse kusura bakmasın, SGK olarak biz borçlarımızı en kısa sürede yasal yollarla tahsil etme yoluna gideceğiz. Çocuklarımızın, emeklilerimizin geleceğini riske atamayız. SGK olarak aktüeryal dengeyi ve sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız" dedi.