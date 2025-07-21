Sosyal medyadaki sahte tatil ilanlarına dikkat: Dolandırıldıklarını otel kapısında öğreniyorlar!

Bodrum’da bulunan bir otelin sahibi turizmci iş insanı Bülent Kaya, sosyal medyada dolaşan sahte tatil ilanlarının ciddi mağduriyetlere yol açtığını belirterek, yurttaşlara önemli uyarılarda bulundu. Kaya, "10 bin TL’lik tatili 8 bine bulduğunu sananlar kandırılıyor. Otelin kapısına geldiklerinde rezervasyonları olmadığını öğreniyorlar. Sonra da ne yazık ki yapılacak pek bir şey kalmıyor" dedi.

Temmuz ayının genel doluluğunun fena olmadığını ancak özellikle dış mekan işletmelerinde düşüş yaşandığını söyleyen Kaya, bu durumun en büyük nedenlerinden birinin sosyal medya kaynaklı bilgi kirliliği olduğunu dile getirdi.

"UCUZ İLANLARA KANMAYIN, İŞLETMEYİ ARAYIN"

Kaya, özellikle sosyal medya reklamlarıyla ‘çok ucuza tatil’ vaadinde bulunan kişi ve platformlara karşı yurttaşların temkinli olması gerektiğini vurgulayarak, "İnsanlar sorgulamadan ödeme yapıyor. Sonra dolandırıldığını fark ediyor ama iş işten geçmiş oluyor. En azından işletmeyi arayıp ‘Sizinle çalışan bir firma mı?’ diye sormak bir telefon kadar kolay. Ama yapılmıyor" dedi.

Bazı tatilcilerin beş yıldızlı otellerle bütçe dostu seçenekleri karşılaştırdığını ifade eden Kaya, "Herkes en iyi yerde, en lüks otelde tatil yapmak istiyor ama fiyatlar buna göre değişiyor. Fiyat farkı; lokasyondan, giderlerden, personel kalitesinden kaynaklanıyor. Bunu göz ardı etmek yanlış kıyaslamalara yol açıyor" ifadelerini kullandı.

"TURİST DIŞARI ÇIKMIYOR, ESNAF OLUMSUZ ETKİLENİYOR"

Sosyal medyada dolaşan olumsuz yorum ve videoların, turistlerin davranışlarını da değiştirdiğine dikkat çeken Kaya, "Yerli ve yabancı turistler artık otelden dışarı çıkmamayı tercih ediyor. Bu da bölge esnafını olumsuz etkiliyor. Aslında uçuş sayılarında ya da otel doluluklarında büyük bir düşüş yok, ama dış harcamalar azalıyor" diye konuştu.

Bülent Kaya, sosyal medya üzerinden yapılan manipülatif paylaşımların takipçi ve izlenme uğruna insanların tatil planlarını bozduğunu belirterek, hem vatandaşların daha bilinçli hareket etmesi hem de sosyal medya platformlarının daha sıkı denetlenmesi gerektiğini vurguladı.