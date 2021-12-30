Sosyal medyadan açıkladı: Sigara ve alkole zam yolda!

30 Aralık 2021 Perşembe, 16:48

Son dönemde yapılan zamlar, yurttaşları isyan ettirmişti. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan alkole ve sigaraya yeni zam gündemi olduğunu duyurdu.

Aybaş paylaşımında, "Alkole gelecek zam oranı yüzde 30-35 arası konuşuluyor. Sigaralara da en az 3 TL zam bekleniyor umarım gelmez" dedi.

Aybaş'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

Alkole gelecek zam oranı % 30/35 arası konuşuluyor sigaralara’da en az 3 TL zam bekleniyor umarım gelmez. ÖTV kaldırılsın fiyatlar düşsün kaçağa teşvik azalsın devlette vergi kaybından dolayı zarar etmesin yoksa bu zamlar kaçağın yolunu dahada çok açacak ölümler devam edecek. — Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) December 30, 2021

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ekonomistler TL'deki geçen haftaki sert değer kazançları öncesi enflasyonun önce yüzde 30'a ardından yüzde 40'a doğru yükselmesini bekliyorlardı.

Ankara için açıklanan Türk-İş verileri sonrası ise ekonomistlerin büyük bölümü yıllık enflasyonun bu ay yüzde 30'u geçmesini bekliyorlar.

Yıllık enflasyonda sınırlı düşüş ya da yükselişlerle yüzde 30 civarı seyrin bir kaç ay daha devam etmesi genel beklenti olmaya devam ederken olası düşüşler için ise ekonomistler fiyat indirimelerinin ne boyutta olacağını izliyorlar.

TL'DE DEĞER KAYBI YÜZDE 40

Ekonomistlerin beklentileri oldukça geniş bir bantta yer alırken bunun nedeni ay sonu itibarıyla TL'deki değer kaybının bir bölümünün telafi edilmiş olması. TL'de dolar karşısında geçen hafta tarihte eşi nadir görülen bu denli sert değer kazancına rağmen yılbaşından beri kayıp yüzde 56'dan ancak yüzde 40 civarına gerilemiş durumda.