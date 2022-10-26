TBMM'de sert tepki: AKP enflasyon vergisini sevdi

26 Ekim 2022 Çarşamba, 16:14

2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu üzerindeki görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün başladı. Komisyon'da, 2023 yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve 2021 yılı Kesin Hesap Kanun teklifinin geneli üzerindeki görüşmeler yapıldı.

'SEÇİM FİNANSE EDİLECEK'

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, bütçe üzerine yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Enflasyonla şişirilmiş, gelirleri acımasızca faizcilere aktarılan bir seçim finansmanı bütçesidir bu. Geçen ek bütçede de ifade etmiştim, enflasyon vergisini AK Parti iktidarı sevdi. Bu enflasyonla oluşan inanılmaz yüksek dolaylı vergilerle gerek bütçeler gerekse de anlıyoruz ki önümüzdeki seçim finanse edilecek."

'MİLLİ GELİR 25 BİN DOLAR OLACAKTI NE OLDU?'

Cinisli sözlerine şöyle devam etti:

"Nereden nereye geldik? Benim 2018 yılında ilk defa milletvekili seçildiğim günden beri, âdeta bir slogan gibi 2023 hedefleri konuşuluyordu, 2023 hedeflerinden bahsediliyordu. Nereye gitsem oranın AK Partili yetkilileri, hatta valileri 2023 hedeflerinden her çıktıklarında, konuşmalarda bir slogan gibi bahsediyorlardı. Neydi bu 2023 hedefleri? Toplam millî gelirimiz 2 trilyon dolar olacaktı, kişi başına düşen millî gelirimiz 25 bin dolar olacaktı. Ne oldu?"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine de değinen Cinisli "500 milyar dolarlık bir ihracat hedefi vardı, bugün 265 milyar doları konuşuyoruz. Yüzde 4,6 olarak hedeflenen işsizlik TÜİK'e rağmen, sipariş TÜİK rakamlarına rağmen, bugün 10,4" dedi.