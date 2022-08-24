S&P 500 için yıl sonu beklentileri aşağı çekildi
ABD'nin en büyük şirketlerinin listelendiği S&P 500'ün 2022 yılını cari seviyelerine göre çok küçük bir artış ile tamamlayacağını öngörülüyor.
ABD'nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı S&P 500, beklentilerden daha iyi gelen şirket karlarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiyi resesyona sokmaktan kaçınacağı beklentileri ile Haziran ortasındaki dip seviyelerden yüzde 13 yükseliş göstererek pazartesi günü 4137,99 puandan, dün ise 4128,73 puandan kapandı. Böylece S&P 500 için yıl sonu beklentileri aşağı çekildi.
Reuters tarafından yaklaşık 50 stratejistin katılımı ile yapılan ankette, S&P 500'ün 2022 yıl sonu kapanış değeri için medyan beklenti 4280 puan oldu. Mayıs ayının son haftasında yapılan ankette bu beklenti 4400 puan seviyesindeydi.
Dünkü kapanış sonrasında S&P 500 1 yıl öncesine göre yüzde 6,61 ve yıl başına göre yüzde 13,37 ekside.
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