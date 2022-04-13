S&P: Gelişmiş ülkelerde kamu borçlanma maliyetleri azalabilir
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), gelişmiş ekonomilerde salgın sonrası yaşanan ekonomik toparlanmanın küresel ölçekte kamu borçlanma maliyetlerini önceki yıllara kıyasla azaltabileceğini duyurdu.
S&P’den yapılan açıklamada, gelişmiş ekonomilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından gelen ekonomik toparlanma sayesinde, hükümetlerin yeniden demografik eğilimler, yatırımların sürdürülmesi ve karbon salınımının azaltılması gibi uzun vadeli konulara odaklanabileceği bildirildi.
Açıklamada, gelişmiş ekonomilerim toplam borçlanmasının 1 trilyon dolar seviyesinde olmasının beklendiği, bunun da salgın öncesindeki seviyesinin yüzde 15 üzerinde olduğu bildirildi.
S&P açıklamasındada, “Temel senaryomuzdaki tahminlere ilişkin olarak Rusya-Ukrayna gerilimini nedeniyle daha da yükselen enflasyon ve yavaşlayan büyüme kaynaklı risklerin de arttığını görüyoruz.” ifadesine de yer verildi.
Açıklamada, kamu borçlanmasında gelişmiş ekonomiler içerisinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimden en çok özellikle fosil yakıtlara olarak bağımlılığın azaltılması yönünde hızlandırılmış bir takvimin uygulanması durumunda Avrupa ülkelerinin etkilenmesini beklendiği bildirildi.
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