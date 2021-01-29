S&P Global, küresel borçlanma öngörünü açıkladı

29 Ocak 2021 Cuma, 13:55

2020'de ülkelerin ve şirketlerin koronavirüsün neden olduğu ekonomik sıkıntılarla mücade etmek için hızla borçlanmasıyla borçlanma araçları rekor seviyeye ulaşmıştı. Ancak bu seviye koronavirüs öncesinden halen %15 daha yüksek durumda.

S&P Global'den yapılan açıklamada "Muhtemel gerilemeye rağmen, ihracı destekleyen faktörler arasında eksi getirili tahvil miktarı ve şirketler için yeni birleşme ve satın alma kanalları oluşmasından destek bulan finansman koşullarının halen elverişli seviyelerde olması yer alıyor" denildi.

Kaynak: Reuters