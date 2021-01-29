S&P Global, küresel borçlanma öngörünü açıkladı
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, tüm dünyada hükümetlerin ve şirketlerin ihraç ettiği borçlanma araçlarının 2021 yılında %3 gerileyerek 8 trilyon dolar seviyesine gerileyeceğini öngörüyor.
2020'de ülkelerin ve şirketlerin koronavirüsün neden olduğu ekonomik sıkıntılarla mücade etmek için hızla borçlanmasıyla borçlanma araçları rekor seviyeye ulaşmıştı. Ancak bu seviye koronavirüs öncesinden halen %15 daha yüksek durumda.
S&P Global'den yapılan açıklamada "Muhtemel gerilemeye rağmen, ihracı destekleyen faktörler arasında eksi getirili tahvil miktarı ve şirketler için yeni birleşme ve satın alma kanalları oluşmasından destek bulan finansman koşullarının halen elverişli seviyelerde olması yer alıyor" denildi.
Kaynak: Reuters
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