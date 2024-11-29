S&P uyardı: Trump'ın tarifeleri otomobil üreticilerine yüksek maliyet getirebilir

Yayınlanma: 29.11.2024 - 15:50

Güncelleme: 29.11.2024 - 15:50

S&P Global, ABD’nin Avrupa, Meksika ve Kanada’ya uygulamayı planladığı ithalat tarifelerinin, Avrupa ve Amerikan otomobil üreticilerinin toplam yıllık çekirdek kârlarının yüzde 17’sine kadarını kaybetmesine yol açabileceği uyarısında bulundu. Cuma günü yayımlanan raporda, olası kredi notu düşüşlerine de dikkat çekildi.

S&P, özellikle Avrupa’da üretim yapan premium otomobil üreticileri Volvo ve Jaguar Land Rover ile Meksika ve Kanada’da yüksek hacimli otomobil montajı yapan General Motors ve Stellantis gruplarının daha yüksek tarifelere en çok maruz kalan şirketler olduğunu belirtti.

NEDEN ÖNEMLİ?

Seçilmiş Başkan Donald Trump, pazartesi günü Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalatlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını açıklayarak, bu adımın üç ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasını ihlal etme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Uzmanlar, bu tarifelerin Volkswagen ve Stellantis gibi Avrupa otomobil üreticileri için doğrudan zarar verici olabileceğini, AB mallarına uygulanan mevcut tarifelerden çok daha olumsuz etkiler yaratabileceğinden endişe ediyor.

'DERECELENDİRME GEÇİŞLERİ YAŞANABİLİR'

S&P, daha yüksek tarifelere karşı alınacak azaltıcı önlemlerin yönetilebilir hale gelebileceğini, ancak tarifelerin birleşik etkilerinin 2025 itibariyle Avrupa'da daha sıkı CO2 düzenlemeleri ve Çin ile Avrupa’daki artan rekabetle birleşerek kredi notu düşüşü riskini artırabileceğini vurguladı. S&P, "Tarifelerin 2025 için diğer karşı rüzgarlarla birleşmesi durumunda derecelendirme geçişleri yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

AB, 2025’ten itibaren yeni araç satışlarından kaynaklanan ortalama emisyon sınırını 116 g/km’den 94 g/km’ye düşürmeyi hedefliyor.

SAYILARLA DURUM

S&P’ye göre, otomobil üreticileri için en kötü senaryo, AB ve İngiltere’den yapılan ABD hafif araç ithalatlarına yüzde 20, Meksika ve Kanada’dan yapılan ithalatlara ise yüzde 25 tarife uygulanmasını içeriyor. Bu durumda, General Motors, Stellantis, Volvo ve Jaguar Land Rover’ın 2025’te tahmini düzeltilmiş FAVÖK’lerinin yüzde 20’sinden fazlasının riske girmesi bekleniyor. Volkswagen ve Toyota için risk oranı yüzde 10 ile yüzde 20 arasında, BMW, Ford, Mercedes-Benz ve Hyundai için ise yüzde 10’un altında kalacak.