Donald Trump’ın seçim zaferi sonrası piyasalar: Bitcoin’den ABD bankalarına küresel etkiler

Yayınlanma: 29.11.2024 - 12:58

Güncelleme: 29.11.2024 - 12:58

Kasım ayı, Donald Trump'ın 5 Kasım'daki ABD seçim zaferinin ardından küresel piyasalarda büyük dalgalanmalara neden oldu. Trump’ın ekonomik politikaları, gümrük tarifeleri ve mali cömertlik vaatleri, dünya çapındaki birçok varlık üzerinde etkili oldu. Ancak piyasalar, Trump’ın zaferinin getirdiği gerçeklik kontrolleriyle karşı karşıya kaldı.

BITCOIN'İN YÜKSELİŞİ

Bitcoin, Trump yönetiminde daha kripto dostu bir düzenleyici ortamın oluşacağı beklentisiyle Kasım ayında yüzde 37 oranında bir artış gösterdi. Bu yükselişle birlikte bitcoin, 100.000 dolara yaklaşarak yeni bir dönüm noktasına geldi. Bazı yatırımcılar, bu artışı bitcoin’in ana akıma geçişi olarak yorumlarken, diğerleri spekülatif bir yükseliş olduğunu ve bir çöküşün gelebileceğini düşünüyor.

ABD BANKALARI YÜKSELİRKEN AVRUPA BANKALARI GERİLİYOR

Yatırımcılar, Trump yönetimindeki deregülasyon beklentisiyle ABD bankacılık hisselerine yöneldi ve bu hisseler Kasım ayında yüzde 13 oranında bir artış gösterdi. Avrupa bankaları ise, ekonomik zorluklar ve faiz indirimi beklentileriyle yüzde 5 değer kaybetti. Avrupa bankalarının hala hedge fonlar tarafından satışa tabi tutulması, sektördeki belirsizliğin devam ettiğini gösteriyor.

TAHVİL PİYASALARINDA AYRIŞMA VE GETİRİLERDEKİ ARTIŞ

Kasım ayında, büyük tahvil piyasalarında önemli bir ayrışma yaşandı. ABD 10 yıllık Hazine tahvilleri, güçlü ekonomik veriler ve Trump’ın politikalarının etkisiyle yüzde 4,24 seviyesine çıkarak yılsonuna kadar daha da yükselebileceği öngörülüyor. Buna karşın Almanya'nın 10 yıllık tahvil getirileri, zayıflayan ekonomik faaliyetler ve küresel belirsizliklerle birlikte yaklaşık 30 baz puan düşerek yüzde 2,11 seviyesine geriledi. Japonya’da ise faiz artırımına ilişkin spekülasyonlar, getirilerin artmasına neden oldu.

Kasım ayı, küresel piyasalarda Trump’ın politikalarının etkisiyle önemli değişimlere sahne oldu ve piyasa aktörleri, ekonomik gerçeklik kontrolü yapma yolunda büyük bir sınavdan geçiyor.