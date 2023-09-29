SPK açıkladı: Bir şirketin halka arzı onaylandı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arzını onayladı.
SPK, 28 Eylül tarihli bültenini yayınladı.
Buna göre SPK, Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin pay başına 25 liradan halka arz edilmesini onayladı.
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