SPK açıkladı: Bir şirketin halka arzı onaylandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arzını onayladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2023 - 09:51
SPK açıkladı: Bir şirketin halka arzı onaylandı
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SPK, 28 Eylül tarihli bültenini yayınladı.

Buna göre SPK, Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin pay başına 25 liradan halka arz edilmesini onayladı.


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SPK Meka Beton Santralleri

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