SPK açıkladı: Bir şirketin halka arzı onaylandı

Yayınlanma: 29.09.2023 - 09:51

Güncelleme: 29.09.2023 - 13:01

SPK, 28 Eylül tarihli bültenini yayınladı.

Buna göre SPK, Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin pay başına 25 liradan halka arz edilmesini onayladı.