SPK onayladı: Hat-San halka arz ne zaman? Reeder Teknoloji halka arz ne zaman?
Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. AŞ ile Reeder Teknoloji San. ve Tic. AŞ’nin halka arz edileceği tarih açıklandı.
Borsa yatırımcısı halka arz'ları takip ediyor. halkaarz.net’in aktardığına Borsa İstanbul, iki şirketin halka arz edileceği tarihi açıkladı.
Buna göre Hat-San 22 Eylül’den itibaren pay başına 22,6 liradan; Reeder Teknoloji 21 Eylül’den itibaren pay başına 9,3 liradan işlem görmeye başlayacak.
Hat-San’ın kodu ‘HATSN.E’, Reeder’ın kodu ‘REEDR.E’ olacak
7 Eylül tarihli Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla iki şirketin halka arz edilmesi onaylanmıştı.
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