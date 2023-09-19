SPK onayladı: Hat-San halka arz ne zaman? Reeder Teknoloji halka arz ne zaman?

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. AŞ ile Reeder Teknoloji San. ve Tic. AŞ’nin halka arz edileceği tarih açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2023 - 09:21
SPK onayladı: Hat-San halka arz ne zaman? Reeder Teknoloji halka arz ne zaman?
Abone Ol google-news

Borsa yatırımcısı halka arz'ları takip ediyor. halkaarz.net’in aktardığına Borsa İstanbul, iki şirketin halka arz edileceği tarihi açıkladı.

Buna göre Hat-San 22 Eylül’den itibaren pay başına 22,6 liradan; Reeder Teknoloji 21 Eylül’den itibaren pay başına 9,3 liradan işlem görmeye başlayacak.

Hat-San’ın kodu ‘HATSN.E’, Reeder’ın kodu ‘REEDR.E’ olacak

7 Eylül tarihli Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla iki şirketin halka arz edilmesi onaylanmıştı.


Player Alanı
borsa halka arz Hat-San Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ

İlgili Haberler

Reeder'ın halka arz büyüklüğü 2 milyar TL oldu! Reeder halka arz ne zaman borsada işlem görecek ve kaç lot verdi?

Reeder'ın halka arz büyüklüğü 2 milyar TL oldu! Reeder halka arz ne zaman borsada işlem görecek ve kaç lot verdi?
Yılın en büyük halka arzı

Yılın en büyük halka arzı
Simit Sarayı'nın üretim şirketi halka arz oluyor

Simit Sarayı'nın üretim şirketi halka arz oluyor

En Çok Okunan Haberler